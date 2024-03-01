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На Дніпропетровщині цьогоріч безкоштовно лікуватимуть безпліддя

Сьогодні 14:41
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Цьогоріч на Дніпропетровщині з’являться нові безкоштовні медичні послуги.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині цьогоріч безкоштовно лікуватимуть безпліддя

Так, Національна служба здоров’я України повністю оплачуватиме лікування безпліддя та меддопомогу з трансплантації органів і стовбурових клітин.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. За його словами, це нові пакети програми медичних гарантій-2024.

Зазначається, що пакети передбачають цілий комплекс послуг, які громадяни можуть отримати безкоштовно: необхідні дослідження, діагностика та лікування, проведення трансплантації, забезпечення лікарськими засобами, знеболення, психологічна підтримка.

Мешканці Дніпропетровщини – дорослі та діти можуть безкоштовно отримати послуги з лікування методом трансплантації в обласній лікарні ім. Мечникова. А лікування методом стовбурових клітин – у регіональному центрі родинного здоров’я. У програмі медичних гарантій на 2024 рік лікування безпліддя є одним із пріоритетних напрямів, адже народжуваність в Україні падає не перший рік, а повномасштабна війна призвела до погіршення ситуації. До НСЗУ подав пропозиції на укладання договорів щодо надання цієї послуги наш регіональний центр родинного здоров’я. Попри війну ми повсякчас підтримуємо наші лікарні, щоб сучасні якісні медпослуги ставали доступнішими для наших людей, – зазначив Лукашук.

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