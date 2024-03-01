На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом - Днепр Инфо
На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом
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Сегодня 12:30

У Дніпрі є кілька занедбаних пляжів, які майже ніхто не відвідує. Журналісти dnepr.info побували на одному з таких.

Цей пляж знаходиться на житловому масиві Перемога, поряд з аквапарком та сквером “Прибережний”. З’явився він тут понад 20 років тому. Раніше пляж був цілком облаштованим, але 2015 року під час будівництва аквапарку його територія суттєво зменшилася і тепер залишилася лише невелика смужка піску, завширшки 20 метрів.

Місцями пляж вкрився травою, ближче до води – ще є пісок, але важко сказати, що він чистий.

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

Також можна побачити, що хтось планує тут облаштувати альтанку – вже з’явилася конструкція.

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

Але найцікавіше – мешканці Дніпра облаштували на покинутому пляжі боксерський зал під відкритим небом. Тут висить боксерська груша, щоправда, розірвана.

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

Також є турнік.

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

На пляжі ще є кілька «грибочків» від сонця, але вони вже ржавіють та “хиляться до землі”.

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

А це, напевно, хтось запросив сюди дівчину на побачення, але вона не пришла, тому букет червоних троянд просто залишили біля води.

Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небом

Нагадаємо, раніше ми писали, у Дніпрі від навали голубів страждає парк Зелений Гай (ВІДЕО).

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Новости Днепра про На легендарному покинутому пляжі у Дніпрі облаштували боксерський зал під відкритим небомУкраїнська

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