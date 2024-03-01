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  • На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 7-річну падчерку поки дружини не було вдома

На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 7-річну падчерку поки дружини не було вдома

Сьогодні 15:07
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Житель Дніпропетровщини зґвалтував 7-річну дитину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 7-річну падчерку поки дружини не було вдома

Збоченця, який підозрюється у зґвалтуванні 7-річної падчерки, затримали на Дніпропетровщині. 

За даними слідства, підозрюваний – мешканець Павлоградського району, під час відсутності дружини зґвалтував 7-річну падчерку. Дитина одразу розповіла про це матері, яка звернулась до поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні. 

Дівчинка розповіла правоохоронцям про пережите під час допиту із використанням методики “Зелена кімната”. Під час проведеної експертизи інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 7-річну падчерку поки дружини не було вдомаУкраїнська

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