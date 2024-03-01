На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 7-річну падчерку поки дружини не було вдома

Збоченця, який підозрюється у зґвалтуванні 7-річної падчерки, затримали на Дніпропетровщині.
За даними слідства, підозрюваний – мешканець Павлоградського району, під час відсутності дружини зґвалтував 7-річну падчерку. Дитина одразу розповіла про це матері, яка звернулась до поліції.
Правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні.
Дівчинка розповіла правоохоронцям про пережите під час допиту із використанням методики “Зелена кімната”. Під час проведеної експертизи інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.
Наразі підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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