Появились детали об огромном Topol Mall, который построят в Днепре на месте кинотеатра Сич (ФОТО)

Появились детали о новом ТРЦ на ж/м Тополь.

Еще с лета ходили слухи о том, что на месте кинотеатра Сич появится новый ТРЦ. Сначала появилась информация о том, что на ж/м Тополь планируют возвести торговый центр Topol Mall. Впоследствии стало известно, что грандиозное строительство планируется на улице Паникахи. И вот на градсовете архитекторы представили рендеры будущего проекта и рассказали детали о нем.

Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Городской сайт.

Построят ТРЦ по адресу Паникахи, 59. К сожалению или к счастью, кинотеатр Сич снесут, поскольку торговый центр будет намного больше по площади, чем старое здание.

Планируется, что новое сооружение будет больше на 10 метров в ширину и в длину. Комплекс будет двухэтажным, а на нулевом этаже разместят подземный паркинг на 120 машин. При этом построят и капитальное укрытие.

На первом этаже хотят обустроить объекты торговли, на втором – зону фудкортов и развлечений. Перед комплексом будет открытое пространство террасы.

Общая площадь комплекса – 13266 квадратных метров, из которых под торговлю будет отведено 3326, под детский игровой центр – 1207, под фудкорты (на 100 посетителей) – 2175 квадратных метров.

Кроме ТРЦ в планах обустройства бульвара, который будет начинаться от улицы Паникахи между проектируемым торговым комплексом и клубом «Тайм-Аут». Затем — к храму, в сторону «Эпицентра» и после чего дорога снова вернется на Паникахи.

Чтобы обустроить бульвар, хотят снести МАФы, благодаря чему расширят площадь пешеходной зоны. Конечно, не забыли об озеленении, объектах благоустройства, игровых зонах для детей и взрослых.

Чтобы воплотить задуманное, также нужно разобраться с незаконным гаражами и стихийной торговлей. Для этого могут реконструировать овощной рынок.

Проблемой будет магистральная теплотрасса, которая проходит через будущий бульвар. Архитекторы говорят, что ее придется спрятать под землю. По этому вопросу уже работают.

Коммунальные службы готовы опустить теплотрассу в грунт. Еще с прошлого года продолжаются консультации с соответствующими структурами, а также владельцами рядом расположенных объектов.

На 2024-2025 есть «дорожная карта» с планом действий, но как будет — увидим.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: