20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

Не сжигайте сухую растительность и берегите окружающую среду!

В течение последних суток на Днепропетровщине возникло 73 пожара в экосистемах, общая площадь которых составила более 72 гектаров. Большинство возгораний на открытых территориях произошли именно из-за неосторожного обращения людей с огнем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Только за 29 февраля 20 жителей Днепропетровщины привлекли к административной ответственности за сжигание сухостоя — на правонарушителей составлены админпротоколы.

Отметим, согласно действующему законодательству, сумма штрафа за самовольное выжигание растительности или ее остатков для граждан составляет от 3060 до 6120 гривен!

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