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  • 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

Сегодня 10:01
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Не сжигайте сухую растительность и берегите окружающую среду!

Новости Днепра про 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

В течение последних суток на Днепропетровщине возникло 73 пожара в экосистемах, общая площадь которых составила более 72 гектаров. Большинство возгораний на открытых территориях произошли именно из-за неосторожного обращения людей с огнем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Только за 29 февраля 20 жителей Днепропетровщины привлекли к административной ответственности за сжигание сухостоя — на правонарушителей составлены админпротоколы.

Отметим, согласно действующему законодательству, сумма штрафа за самовольное выжигание растительности или ее остатков для граждан составляет от 3060 до 6120 гривен!

Новости Днепра про 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

Новости Днепра про 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

Новости Днепра про 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафа

Читайте также:

Новости Днепра про 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафаУкраїнська Новости Днепра про 20 жителей Днепропетровщины привлекли к ответственности за сжигание сухостоя: сумма штрафаРусский

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