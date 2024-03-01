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В профтехах Днепропетровщины будут учить операторов дронов

Сегодня 13:06
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Профтех на Днепропетровщине будет учить операторов дронов.

Новости Днепра про В профтехах Днепропетровщины будут учить операторов дронов

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

В семи профтехах Украины будет введена новая учебная программа — «Оператор гражданских дронов». В перечне областей, где появятся новые курсы, есть и Днепропетровщина.

В каком именно учебном заведении откроют новую программу, пока не сообщают, но известно, что будут учить как управлять гражданскими дронами. Для этого уже нашли учителей и оборудование. В планах расширить количество профтехов, где юноши и юноши смогут овладеть этой профессией.

Благодаря поддержке Евросоюза, закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии, — говорится в сообщении.

По словам Федорова, эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют его для документирования войны.

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