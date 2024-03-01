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У профтехах Дніпропетровщини будуть вчити операторів дронів

Сьогодні 13:06
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Профтех на Дніпропетровщині вчитиме операторів дронів.

Новости Днепра про У профтехах Дніпропетровщини будуть вчити операторів дронів

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

У семи профтехах України запровадять нову навчальну програму — “Оператор цивільних дронів”. У переліку областей, де з’являться нові курси є й Дніпропетровщина.

У якому саме навчальному закладі відкриють нову програму наразі не повідомляють, але відомо, що вчитимуть як керувати цивільними дронами. Для цього вже знайшли вчителів і обладнання. У планах розширити кількість профтехів, де юнаки та юнки зможуть опанувати цю професію.

Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії, – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

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