Неправильная парковка в Днепре: сколько заплатят нарушители за эвакуацию и штрафплощадку

В Днепре эвакуируют автомобили, водители оставляют в запрещенном месте. На примере нарушителя, который был замечен на улице Вячеслава Липинского, в горсовете рассказали, чем грозит неправильная парковка.
По информации инспекторов, водитель перекрыл автомобилем одну из полос движения. Мужчину не остановил даже знак, что стоянка и остановка здесь запрещены. Однако владелец машины-нарушительницы быстро нашелся и получил штраф.
Только с 19 по 25 февраля за нарушение правил парковки в Днепре эвакуировали 47 автомобилей, а также выписали более 2 500 штрафов.
Автомобили нарушителей эвакуируют при парковке:
Стоимость эвакуации транспортного средства весом до двух тонн – 2110 грн, от двух тонн до трех тонн – 2230 грн, от трех тонн – 2410 грн. Платить нужно и за хранение автомобиля на штрафплощадке – 144 грн за сутки первые 10 дней, с одиннадцатых суток – 23 грн/сутки.
Инспекторы по парковке напоминают, что в Днепре есть и бесплатные размеченные парковочные места. Их вдвое больше, чем платных парковок. Бесплатных парковок в городе – 16 673, платных – 8 134.
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