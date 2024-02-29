Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Неправильная парковка в Днепре: сколько заплатят нарушители за эвакуацию и штрафплощадку

Неправильная парковка в Днепре: сколько заплатят нарушители за эвакуацию и штрафплощадку

Сегодня 21:55
просмотров

Парковка нарушителям обойдется в копеечку.

Новости Днепра про Неправильная парковка в Днепре: сколько заплатят нарушители за эвакуацию и штрафплощадку

В Днепре эвакуируют автомобили, водители оставляют в запрещенном месте. На примере нарушителя, который был замечен на улице Вячеслава Липинского, в горсовете рассказали, чем грозит неправильная парковка.

По информации инспекторов, водитель перекрыл автомобилем одну из полос движения. Мужчину не остановил даже знак, что стоянка и остановка здесь запрещены. Однако владелец машины-нарушительницы быстро нашелся и получил штраф.

Только с 19 по 25 февраля за нарушение правил парковки в Днепре эвакуировали 47 автомобилей, а также выписали более 2 500 штрафов.

За что штрафуют водителей?

Автомобили нарушителей эвакуируют при парковке:

  • на пешеходных переходах
  • на перекрестках
  • на тротуарах
  • на остановках общественного транспорта
  • в случае блокировки движения

Стоимость эвакуации транспортного средства весом до двух тонн – 2110 грн, от двух тонн до трех тонн – 2230 грн, от трех тонн – 2410 грн. Платить нужно и за хранение автомобиля на штрафплощадке – 144 грн за сутки первые 10 дней, с одиннадцатых суток – 23 грн/сутки.

Инспекторы по парковке напоминают, что в Днепре есть и бесплатные размеченные парковочные места. Их вдвое больше, чем платных парковок. Бесплатных парковок в городе – 16 673, платных – 8 134.

Читайте также:

Новости Днепра про Неправильная парковка в Днепре: сколько заплатят нарушители за эвакуацию и штрафплощадкуУкраїнська Новости Днепра про Неправильная парковка в Днепре: сколько заплатят нарушители за эвакуацию и штрафплощадкуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вектор движения Днепр: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности БпЛА
Новости Днепра
Сегодня 21:27
Вектор движения Днепр: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности БпЛА

Есть угроза БПЛА.

В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 20:54
В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

В Днепре выставили на аукцион остатки имущества обанкротившегося промгиганта со столетней историей
Новости Днепра
Сегодня 20:13
В Днепре выставили на аукцион остатки имущества обанкротившегося промгиганта со столетней историей

В Днепре идет распродажа имущества Днепропетровского трубного завода.

В Днепре из больницы изчез 16-летний юноша
Новости Днепра
Сегодня 19:17
В Днепре из больницы изчез 16-летний юноша

Из больницы Днепра исчез пациент.

Последние новости

Вектор движения Днепр: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности БпЛА
Вектор движения Днепр: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности БпЛА

Есть угроза БПЛА.

Сегодня 21:27
0
просмотров
В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)
В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

Сегодня 20:54
2
просмотров
В Днепре выставили на аукцион остатки имущества обанкротившегося промгиганта со столетней историей
В Днепре выставили на аукцион остатки имущества обанкротившегося промгиганта со столетней историей

В Днепре идет распродажа имущества Днепропетровского трубного завода.

Сегодня 20:13
2
просмотров
В Днепре из больницы изчез 16-летний юноша
В Днепре из больницы изчез 16-летний юноша

Из больницы Днепра исчез пациент.

Сегодня 19:17
2
просмотров
В Кривом Роге собака раскрыла убийство: детали
В Кривом Роге собака раскрыла убийство: детали

В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.

Сегодня 18:39
3
просмотров
Трое детей остались без отца: в бою за Украину погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль
Трое детей остались без отца: в бою за Украину погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль

Вечная слава Герою!

Сегодня 18:01
11
просмотров
В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка
В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка

В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из прифронтового поселка в Донецкой области.

Сегодня 17:55
3
просмотров
Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить
Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.

Сегодня 17:41
4
просмотров
Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили
Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

В судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Сегодня 16:46
4
просмотров
Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)
Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)

В сети рассказали краткую историю живописного озера в Березановке.

Сегодня 16:32
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх