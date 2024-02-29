В Кривом Роге собака раскрыла убийство: детали

Благодаря псу подозреваемого в преступлении задержали правоохранители, сообщили в Нацполиции.
Как выяснили полицейские, во время ссоры женщина нанесла 35-летнему мужчине два ножевых ранения в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Преступление произошло 29 февраля ночью в одной из квартир на территории Терновского района города. Обстоятельства преступления установили сотрудники полиции. К расследованию привлекли служебную собаку – немецкую овчарку Берту.
Правоохранители задержали нападающую, а с места преступления изъяли орудие преступления – кухонный нож.
Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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