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В Кривом Роге собака раскрыла убийство: детали

Сегодня 18:39
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В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.

Новости Днепра про В Кривом Роге собака раскрыла убийство: детали

Благодаря псу подозреваемого в преступлении задержали правоохранители, сообщили в Нацполиции.

Как выяснили полицейские, во время ссоры женщина нанесла 35-летнему мужчине два ножевых ранения в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Преступление произошло 29 февраля ночью в одной из квартир на территории Терновского района города. Обстоятельства преступления установили сотрудники полиции. К расследованию привлекли служебную собаку – немецкую овчарку Берту.

Правоохранители задержали нападающую, а с места преступления изъяли орудие преступления – кухонный нож.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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