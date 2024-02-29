В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка

В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из прифронтового поселка в Донецкой области.

Чтобы довезти каменную бабу до Днепра, понадобилось две недели, пишет «Суспільне». Однако 29 февраля скульптура наконец переехала в Днепропетровский исторический музей им. Дмитрия Яворницкого, где присоединится к своим родственникам из коллекции половецких баб.

Историки предполагают, что каменной скульптуре может быть больше 800 лет. Нашли экспонат в почти безлюдном прифронтовом поселке Донецкой области, где баба подпирала забор возле одного из домов. Обнаружил памятник военный, который в гражданской жизни работал в музее.

Старожилы села говорят, что баба стояла здесь не одно десятилетие, а может и столетие. Без головы скульптура осталась около 200 лет назад, а повреждения на плече появились из-за боевых действий.

Эвакуировать скульптуру было не просто, так как до фронта всего 10 километров и мало кто рисковал подъезжать так близко, особенно на спецтехнике. Забрать бабу своими силами военным не удавалось.

Чтобы откопать и довезти половецкую бабу до Днепра, понадобилось две недели. Находка была передана национальному историческому музею Яворницкого. Заведение собирает коллекцию каменных баб с XIX века.

В коллекции музея уже более 100 таких экспонатов, но каменную бабу из Донбасса привозят впервые.

Их очень мало, и каждая находка по весу золота. У них много своих кинографических особенностей. Они отличаются изображениями: разные украшения, прически, оружие, декоративные элементы. Эти статуи для нас отражают материальную и духовную культуру половецких племен, отмечают музейщики.

Теперь каменную бабу, ориентировочно 800 лет, реставрируют и добавят в экспозицию. Даже без головы и других повреждений она является ценным экспонатом.

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