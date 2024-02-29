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  • У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адреси

У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адреси

Сьогодні 14:24
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Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адреси

Сьогодні, 29 лютого, у Дніпрі у деяких мешканців зникло опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на магістральному трубопроводі тимчасово припинено теплопостачання 58 будинків на ж/м Придніпровськ, які розташовані на таких вулицях:

  • Олександра Данченка,
  • Івана Багряного,
  • Космонавтів,
  • Карагандинська,
  • 20-річчя Перемоги.

Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!

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Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адресиРусский

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