У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адреси

Сьогодні, 29 лютого, у Дніпрі у деяких мешканців зникло опалення.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на магістральному трубопроводі тимчасово припинено теплопостачання 58 будинків на ж/м Придніпровськ, які розташовані на таких вулицях:
Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!
Читайте також:
Автор:
Винахідливих порушників затримали на Одещині, коли ті обмотані фольгою намагалися…
Найбільшим попитом ринку праці користуються робочі спеціальності. Різні підприємства шукають…
Велосипедист отримав тілесні ушкодження.
У Дніпрі 16-річний юнак спробує встановити рекорд України зі швидкісного…