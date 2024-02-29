У Дніпрі на одному із житломасивів понад 50 будинків залишилися без опалення: адреси

Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!

Сьогодні, 29 лютого, у Дніпрі у деяких мешканців зникло опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на магістральному трубопроводі тимчасово припинено теплопостачання 58 будинків на ж/м Придніпровськ, які розташовані на таких вулицях:

Олександра Данченка,

Івана Багряного,

Космонавтів,

Карагандинська,

20-річчя Перемоги.

Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!

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