У Дніпрі оселилася 800-річна кам’яна баба, яку евакуювали з прифронтового селища

До історичного музею в Дніпра привезли кам'яну бабу, яку евакуювали з прифронтового селища на Донеччині.

Аби довезти кам’яну бабу до Дніпра знадобилося два тижні, пише “Суспільне”. Втім, 29 лютого скульптура остаточно переїхала до Дніпропетровського історичного музею ім. Дмитра Яворницького, де доєднається до своїх “родичок” з колекції половецьких баб.

Історики припускають, що кам’яній скульптурі може бути понад 800 років. Знайшли експонат у майже безлюдному прифронтовому селищі на Донеччині, де баба підпирала паркан біля одного із будинків. Виявив пам’ятку військовий, який у цивільному житті працював у музеї.

Старожили села кажуть, що баба стояла тут не одне десятиліття, а може й століття. Без голови скульптура залишилася десь 200 років тому, а пошкодження на плечі з’явилися через бойові дії.

Евакуювати скульптуру було не просто, позаяк до фронту всього 10 кілометрів і мало хто ризикував під’їжджати так близько, особливо на спецтехніці. Забрати бабу своїми силами військовим не вдавалося.

Аби відкопати та довезти половецьку бабу до Дніпра знадобилося два тижні. Знахідку передали національному історичному музею Яворницького. Заклад збирає колекцію кам’яних баб з ХІХ століття.

У колекції музею вже понад 100 таких експонатів, але кам’яну бабу з Донеччини привозять вперше.

Їх дуже мало, і кожна знахідка на вагу золота. В них багато своїх кінографічних особливостей. Вони відрізняються зображеннями: різні прикраси, зачіски, зброя, декоративні елементи. Ці статуї для нас відображають матеріальну та духовну культуру половецьких племен, – зазначають музейники. Тепер кам’яну бабу, які орієнтовно 800 років, реставрують та додадуть до експозиції. Навіть без голови та з іншими пошкодженнями вона є цінним експонатом.

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