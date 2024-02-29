Жителі Дніпропетровщині під кулями тікали за кордон, обмотавшись алюмінієвою фольгою

Винахідливих порушників затримали на Одещині, коли ті обмотані фольгою намагалися втекти з України.

Житель Дніпропетровщини разом зі своїми “колегами” з Полтавської, Сумської та Київської областей намагався перетнути кордон з Україною. Аби прикордонники не помітили порушників у тепловізор, чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, які виготовлені з алюмінієвої фольги.

Такі ковдри зазвичай використовують рятувальники та туристи, позаяк вони добре зберігають тепло, і в екстрених випадках ними можна обмотатися, аби не замерзнути.

Однак чотири чоловіки призовного віку використали ці ковдри для того, аби їх не помітили у тепловізор. У “блискучих” костюмах, закріплених скотчем, порушники намагалися перейти на той бік кордону.

Проте завдяки технічним можливостям прикордонників, їхні хитрощі не спрацювали. Помітивши прикордонників, чоловіки почали тікати, не реагуючи на неодноразові вимоги охоронців кордону про зупинку. Змусили їх зупинитися лише попереджувальні постріли правоохоронців.

Порушники розповіли, що маршрут руху через кордон вони відшукали через різні інтернет-месенджери. Зі слів за таку подорож заплатили теж по-різному – від 3 до 8 тисяч доларів США кожен.

На всіх горе-винахідників складені протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України та непокору до працівника прикордонної служби.

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