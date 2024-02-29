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  • У громади спробували забрати 24 га земель біля водойми на Дніпропетровщині

У громади спробували забрати 24 га земель біля водойми на Дніпропетровщині

Сьогодні 13:51
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На Дніпропетровщині в громади спробували забрати 24 га водного фонду.

Новости Днепра про У громади спробували забрати 24 га земель біля водойми на Дніпропетровщині

Мова йде про ділянку водного фонду біля Жовтих Вод на Дніпропетровщині. 

Як пояснили в прокуратурі, тергромаді повернули земельну ділянку вартістю понад 400 млн грн. 

Землі вартістю майже пів мільярда гривень віддали у користування наймачам. Втім орендар не виконав умови договору щодо проведення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, через що територіальна громада недоотримувала кошти.

За участі Дніпропетровської обласної прокуратури судом апеляційної інстанції задоволено позов Жовтоводської окружної прокуратури, яким розірвано договір оренди земельної ділянки.

Тепер вживають заходи, аби реально повернути ділянку в користування тергромади. 

Новости Днепра про У громади спробували забрати 24 га земель біля водойми на Дніпропетровщині

Новости Днепра про У громади спробували забрати 24 га земель біля водойми на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про У громади спробували забрати 24 га земель біля водойми на ДніпропетровщиніУкраїнська

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