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У Кривому Розі собака розкрив вбивство: деталі

Сьогодні 18:39
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У Кривому Розі службовий собака допоміг розкрити злочин.

Новости Днепра про У Кривому Розі собака розкрив вбивство: деталі

Завдяки псу підозрювану у злочині затримали правоохоронці, повідомили у Нацполіції. 

Як з’ясували поліціянти, під час сварки жінка завдала 35-річному чоловіку два ножових поранення у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Злочин стався 29 лютого вночі в одній із квартир на території Тернівського району міста. Обставини злочину встановили співробітники поліції. До розслідування залучили службову собаку – німецьку вівчарку Берту.

Правоохоронці затримали нападницю, а з місця злочину вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі собака розкрив вбивство: деталіУкраїнська

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