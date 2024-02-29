У Кривому Розі собака розкрив вбивство: деталі

Завдяки псу підозрювану у злочині затримали правоохоронці, повідомили у Нацполіції.
Як з’ясували поліціянти, під час сварки жінка завдала 35-річному чоловіку два ножових поранення у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Злочин стався 29 лютого вночі в одній із квартир на території Тернівського району міста. Обставини злочину встановили співробітники поліції. До розслідування залучили службову собаку – німецьку вівчарку Берту.
Правоохоронці затримали нападницю, а з місця злочину вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.
Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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