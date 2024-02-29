Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)

В окрестностях Днепра, на территории Березановки, есть живописное озеро. Oleksander Yaroshenko показал, как водоем выглядит в последние зимние дни.
Наконец-то уже много солнечных дней, то есть возможность доделывать несколько краеведческих маршрутов, которые я задумывал зимой, — пишет Александр.
Днепрянин обратил внимание на озеро Магнезит. Сейчас водоем охвачен несколькими заготовками и имеет широкую пойму с камышами — это т.н. Рукава, где в старину водилось множество рыбы.
А если посмотреть в прошлое, в середине XIX ст. это озеро было сильно пересыхающим, и именно здесь была историческая брод. На этом броде было пересечение путей – один путь из Обуховки через песочные сугробы, второй путь от пристани Каменка и третий путь из Горяновских хуторов, – говорится в сообщении.
На фото ниже широкая пойма за Магнезитом – бывшие Рукава.
Местные рассказывают, что до 90-х это озеро в народе называлось Шпаково. Старожилы говорят, что это имя закрепилось за водоемом с конца 19 века. Существовало еще впадавшее сюда Первое Шпаково, а располагалось на месте современной Конно-спортивной школы.
Сам пруд впадал в Днепр через озеро Церковное.
А вот гидроним Магнезит предположительно не стар и происходит с 1990-х годов, предполагают в комментариях.
Природа только просыпается, поэтому еще очень мало какой-то растительности. Александр пообещал вернуться с познавательным походом по озерной системе Березановки, когда будет достаточно зелени и цветов.
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