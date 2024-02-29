В Днепре на одном из жилмассивов более 50 домов остались без отопления: адреса

Сегодня, 29 февраля, в Днепре у некоторых жителей исчезло отопление.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением аварийных работ на магистральном трубопроводе временно прекращено теплоснабжение 58 домов на ж/м Приднепровск, которые расположены на таких улицах:
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
Читайте также:
Автор:
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой…
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия…
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному…
В Каменском на Днепропетровщине массово травят собак.
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.
На Днепропетровщине у общины попытались забрать 24 га водного фонда.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не…
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному жонглированию тремя булавами.
В Кривом Роге спасли редкую сову, попавшую в ДТП.
Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.
В Каменском на Днепропетровщине массово травят собак.
Целый лес со столетними дубами обнаружили в Днепропетровской области.
Самолетопад набирает обороты.
Без паники - они производственные.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!