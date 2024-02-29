В Днепре на одном из жилмассивов более 50 домов остались без отопления: адреса

Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!

Сегодня, 29 февраля, в Днепре у некоторых жителей исчезло отопление.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением аварийных работ на магистральном трубопроводе временно прекращено теплоснабжение 58 домов на ж/м Приднепровск, которые расположены на таких улицах:

Александра Данченко,

Ивана Багряного,

Космонавтов,

Карагандинская,

20-летия Победы.

Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!

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