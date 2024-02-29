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  • В Днепре на одном из жилмассивов более 50 домов остались без отопления: адреса

В Днепре на одном из жилмассивов более 50 домов остались без отопления: адреса

Сегодня 14:24
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Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!

Новости Днепра про В Днепре на одном из жилмассивов более 50 домов остались без отопления: адреса

Сегодня, 29 февраля, в Днепре у некоторых жителей исчезло отопление.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением аварийных работ на магистральном трубопроводе временно прекращено теплоснабжение 58 домов на ж/м Приднепровск, которые расположены на таких улицах:

  • Александра Данченко,
  • Ивана Багряного,
  • Космонавтов,
  • Карагандинская,
  • 20-летия Победы.

Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!

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