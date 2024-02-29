В Днепре на Слобожанском проспекте Ford наехал на велосипедиста на «зебре»

Велосипедист получил телесные повреждения.

Сегодня, 29 февраля, около 10:15 на Слобожанском проспекте произошла авария. По предварительной информации, там водитель автомобиля Ford совершил наезд на 44-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Об этом журналисту dnepr.info сообщили в полиции.

В результате аварии велосипедист получил телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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