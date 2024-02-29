В Днепре на Слобожанском проспекте Ford наехал на велосипедиста на «зебре»

Сегодня, 29 февраля, около 10:15 на Слобожанском проспекте произошла авария. По предварительной информации, там водитель автомобиля Ford совершил наезд на 44-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Об этом журналисту dnepr.info сообщили в полиции.
В результате аварии велосипедист получил телесные повреждения.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Читайте также:
Автор:
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой…
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия…
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному…
Гостиница «Рассвет» была сдана в эксплуатацию в 1982 году и сразу стала одним из символов города того времени. Ее фасад часто печатался на открытках и буклетах.
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
На Днепропетровщине у общины попытались забрать 24 га водного фонда.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не…
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному жонглированию тремя булавами.
В Кривом Роге спасли редкую сову, попавшую в ДТП.
Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.
В Каменском на Днепропетровщине массово травят собак.
Целый лес со столетними дубами обнаружили в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!