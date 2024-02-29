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  • «Словно в руках пропеллер»: юноша из Днепра попытается установить рекорд по скоростному жонглированию булавами

«Словно в руках пропеллер»: юноша из Днепра попытается установить рекорд по скоростному жонглированию булавами

Сегодня 13:05
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В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному жонглированию тремя булавами.

Новости Днепра про

Анонс необычного рекорда обнародовала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

16-летний Роман в Днепре планирует установить рекорд Украины по жонглированию булавами. В это воскресенье, 3 марта, парень попытается выполнить наибольшее количество бросков при жонглировании тремя булавами за 1 минуту.

По словам Ланы Ветровой, Роман жонглирует булавами так быстро, что кажется, будто у него в руках не булавы, а пропеллеры. Чтобы подсчитать количество бросков, придется сначала снять видео, или затем в режиме слоумо фиксировать каждый из них.

За минуту Роман может совершить где-то 180-190 бросков.

Жонглированием Роман занимается уже 10 лет. Начал еще в 6 лет, когда попал под менторство легенды днепровского цирка Сан Саныча Цитко.

С детства юный артист ежедневно тренируется по 3-4 часа, поэтому его мастерство отточено до автоматизма. Программа-минимум будущей звезды цирковой арены – рекорд Украины, а максимум – превзойти рекордсмена мира по жонглированию, знаменитого Марио Бероусека, — рассказывает Лана.

В настоящее время Роман Галишников успешно выступает в болгарском цирке и параллельно учится в Днепровском профессиональном художественно-художественном колледже культуры на отделении «Цирковые жанры». К рекорду его готовила преподаватель-методист колледжа Анна Васильевна Калиновская.

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