В Днепре увеличили количество дорог, за которыми следит TruCAM: обновленный перечень

В Днепре с 29 февраля заработает еще один участок с камерами TruCAM.
Теперь патрульные будут измерять скорость движения транспорта на проспекте Александра Поля. До этого в Днепре работали камеры на следующих участках:
Как пояснили в патрульной полиции, приборы TruCAM используются патрульными рядом с камерами автоматической фиксации. Для мониторинга выбирают локации, где происходит много аварий или которые потенциально опасны.
О том, что рядом прибор измерения скорости, водители предупреждают дорожные знаки. Также в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
В общей сложности на дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.
Читайте также:
Автор:
Совсем скоро жители Днепра могут получить новый платеж.
В Днепре появился безбарьерный двор.
В Днепре покупатели задержали вора, который угрожал продавщице пистолетом.
Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот…
Совсем скоро жители Днепра могут получить новый платеж.
В Украине снова раздумывают, как заблокировать или запретить Telegram.
В Днепре появился безбарьерный двор.
В Днепре покупатели задержали вора, который угрожал продавщице пистолетом.
В Каменском домашний тиран еще год терроризировал экс-жену, с которой расстался и жил отдельно.
Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот четверг.
Будьте внимательны!
При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.
Вот-вот и наступит календарная весна.
Вблизи Днепра снова заметили грациозного зверя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!