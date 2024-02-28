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  • В Днепре увеличили количество дорог, за которыми следит TruCAM: обновленный перечень

В Днепре увеличили количество дорог, за которыми следит TruCAM: обновленный перечень

Сегодня 20:56
просмотров

В Днепре появился еще один участок, где мониторят скорость движения.

Новости Днепра про В Днепре увеличили количество дорог, за которыми следит TruCAM: обновленный перечень

В Днепре с 29 февраля заработает еще один участок с камерами TruCAM.

Теперь патрульные будут измерять скорость движения транспорта на проспекте Александра Поля. До этого в Днепре работали камеры на следующих участках:

  • Улица Набережная Победы
  • Проспект Слобожанский
  • Запорожское шоссе
  • Улица Маршала Малиновского
  • Донецкое шоссе
  • Улица Набережная Заводская
  • Улица Киевская
  • Улица Бориса Кротова

Как пояснили в патрульной полиции, приборы TruCAM используются патрульными рядом с камерами автоматической фиксации. Для мониторинга выбирают локации, где происходит много аварий или которые потенциально опасны.

О том, что рядом прибор измерения скорости, водители предупреждают дорожные знаки. Также в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

В общей сложности на дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

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