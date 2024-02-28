У Дніпрі збільшили кількість доріг, за якими слідкує TruCAM: оновлений перелік

У Дніпрі з 29 лютого запрацює ще одна ділянка з камерами TruCAM.
Відтепер патрульні вимірюватимуть швидкість руху транспорту на проспекті Олександра Поля. До цього у Дніпрі працювали камери на таких ділянках:
Як пояснили в патрульній поліції, прилади TruCAM використовуються патрульними поряд з камерами автоматичної фіксації. Для моніторингу обирають локації, де стається багато аварій або які є потенційно небезпечними.
Про те, що поруч прилад вимірювання швидкості, водії попереджають дорожні знаки. Також у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.
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