У Дніпрі збільшили кількість доріг, за якими слідкує TruCAM: оновлений перелік

У Дніпрі з'явилася ще одна ділянка, де моніторять швидкість руху.

У Дніпрі з 29 лютого запрацює ще одна ділянка з камерами TruCAM.

Відтепер патрульні вимірюватимуть швидкість руху транспорту на проспекті Олександра Поля. До цього у Дніпрі працювали камери на таких ділянках:

Вулиця Набережна Перемоги

Проспект Слобожанський

Запорізьке шосе

Вулиця Маршала Малиновського

Донецьке шосе

Вулиця Набережна Заводська

Вулиця Київська

Вулиця Бориса Кротова

Як пояснили в патрульній поліції, прилади TruCAM використовуються патрульними поряд з камерами автоматичної фіксації. Для моніторингу обирають локації, де стається багато аварій або які є потенційно небезпечними.

Про те, що поруч прилад вимірювання швидкості, водії попереджають дорожні знаки. Також у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

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