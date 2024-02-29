“Наче у руках пропелер”: юнак із Дніпра спробує встановити рекорд зі швидкісного жонглювання булавами

Анонс незвичного рекорду оприлюднила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
16-річний Роман у Дніпрі планує встановити рекорд України з жонглювання булавами. Цієї неділі, 3 березня, хлопець спробує виконати найбільшу кількість кидків при жонглюванні трьома булавами за 1 хвилину.
За словами Лани Вєтрової, Роман жонглює булавами так швидко, що здається, наче у нього в руках не булави, а пропелери. Аби підрахувати кількість кидків доведеться спочатку відзняти відео, або потім у режимі слоумо фіксувати кожен з них.
За хвилину Роман може зробити десь 180-190 кидків.
Жонглюванням Роман займається вже 10 років. Розпочав ще у 6 років, коли потрапив під менторство легенди дніпровського цирку Сан Санича Цитко.
Змалечку юний артист щоденно тренується по 3-4 години, тож його майстерність відточена до автоматизму. Програма-мінімум майбутньої зірки циркової арени – рекорд України, а максимум – перевершити рекордсмена світу з жонглювання, знаменитого Маріо Бероусека, – розповідає пані Лана.
Нині Роман Галішніков успішно виступає в болгарському цирку та паралельно навчається у Дніпровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури на відділенні “Циркові жанри”. До рекорду його готувала викладач-методист коледжу Анна Василівна Калиновська.
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