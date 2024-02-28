Появилось разъяснение, как жителям Днепра насчитают третью платежку за газ

Совсем скоро жители Днепра могут получить новый платеж.

В департаменте по вопросам самоорганизации населения ДМР разъяснили, чего ожидать ОСМД/ЖСК от третьей платежки за газ.

С 1 января 2024 года днепряне получают новый платеж в квитанциях об оплате за коммунальные услуги – расходы на содержание внутридомовых газовых сетей.

Проводить техническое обслуживание сети может только компания с соответствующей лицензией. Договор с лицензированной компанией, предоставляющей услуги, должен заключать балансодержатель здания.

Видов договора могут быть 2:

индивидуальный (платеж получает непосредственно житель квартиры)

коллективный (расходы включаются на содержание дома, а договор заключает ОСМД/ЖСК).

В техническое обслуживание внутридомовых сетей будет входить обследование газовых сетей, проверка фланцев и текущий ремонт.

Чем больше жильцов в доме, тем меньше будет платеж за содержание внутридомовой системы. Также стоимость обслуживания зависит и от технического состояния сети и количества и качества оборудования.

Платить за содержание внутридомовых газовых сетей нужно будет раз в три года. В среднем это около 50 гривен на семью. Эта сумма будет прилагаться к платежу за распределение газа.

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