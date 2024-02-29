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  • Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: «до них не доходит»

Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: «до них не доходит»

Сегодня 11:36
просмотров

Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.

Новости Днепра про Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов:

Сегодня около 9:00 Воздушные силы уничтожили еще два истребителя Су-34 оккупантов на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов! Вместе — к победе! — написал он.

Новости Днепра про Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов:

Напомним, ночью ВСУ сбили российский бомбардировщик на Восточном направлении.

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Новости Днепра про Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: Українська Новости Днепра про Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: Русский

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