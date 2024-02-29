У Дніпрі на Слобожанському проспекті Ford наїхав на велосипедиста на “зебрі”

Велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Сьогодні, 29 лютого, близько 10:15 на проспекті Слобожанському сталася аварія. За попередньою інформацією, там водій автомобіля Ford здійснив наїзд на 44-річного велосипедиста, який перетинав дорогу по регульованому пішохідному переходу.

Про це журналісту dnepr.info повідомили у поліції.

У результаті аварії велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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