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Будут рабочие субботы: как в Днепре в марте будет работать ботанический сад

Сегодня 07:00
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Ботанический сад Днепровского национального университета - место, которое любят посещать как днепряне, так и гости города.

Новости Днепра про Будут рабочие субботы: как в Днепре в марте будет работать ботанический сад

В марте ботсад будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Кроме того, будут дополнительные рабочие субботы — 9 и 23 марта (в эти дни сад будет работать с 10:00 до 16:00).

Об этом сообщили на странице ботсада в соцсети.

Вход с ул. Бронетанковая, 1а. В будние дни вы можете прогуляться по саду, посетить теплицы (посмотреть, как зимуют ее жители), покормить наших животных. В субботу будет работать и оранжерея, запись не нужна. Ждем вас, — говорится в сообщении.

Отметим, стоимость входных билетов для взрослых: полный 45 грн, льготный 15 грн; для детей 7-14 лет: полный 15 грн, льготный 9 грн. Дети до 7 лет бесплатно. Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при условии предъявления удостоверения.

Новости Днепра про Будут рабочие субботы: как в Днепре в марте будет работать ботанический сад

Напомним, ранее мы писали, что в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО).

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