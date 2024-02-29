Будут рабочие субботы: как в Днепре в марте будет работать ботанический сад

В марте ботсад будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Кроме того, будут дополнительные рабочие субботы — 9 и 23 марта (в эти дни сад будет работать с 10:00 до 16:00).
Об этом сообщили на странице ботсада в соцсети.
Вход с ул. Бронетанковая, 1а. В будние дни вы можете прогуляться по саду, посетить теплицы (посмотреть, как зимуют ее жители), покормить наших животных. В субботу будет работать и оранжерея, запись не нужна. Ждем вас, — говорится в сообщении.
Отметим, стоимость входных билетов для взрослых: полный 45 грн, льготный 15 грн; для детей 7-14 лет: полный 15 грн, льготный 9 грн. Дети до 7 лет бесплатно. Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при условии предъявления удостоверения.
Напомним, ранее мы писали, что в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО).
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