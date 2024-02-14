У ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та перші підсніжники (ФОТО)

У Дніпрі наприкінці зими квітнуть перші весняні рослини.

Світлинами поділився директор Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара Анатолій Кабар.

13.02.2024 р. Перші весняні квіти в кінці зими. Ботанічний сад ДНУ, – пише на своїй Facebook-сторінці Анатолій Кабар.

Уже розквітнув гамамеліс проміжний – один із перших кущів-чагарників, які зацвітають ще наприкінці зими. Цю рослину називають “чарівною” або “відьомським горіхом”. Назву гамамеліс отримав через свій дивний спосіб давати плоди, адже якщо кущ зацвів навесні, то плоди дасть тільки до літа наступного року.

Гамамеліс родом зі Східної Азії, росте також на східному узбережжі Північної Америки та на Кавказі.

Плоди гамамелісу популярні у народній медицині, тому кущі вирощують в “аптечних садах”. Використовують також під час виготовлення косметики, адже “чарівні горіхи” мають антибактеріальну дію та пом’якшують шкіру. У медичні засоби цю рослину додають задля профілактики варикозного розширення вен, бо гамамеліс сприяє зміцненню судин та відтоку рідини.

На фото нижче – підсніжник складчастий. Це багаторічна цибулинна рослина. Ці квіти ростуть в передгір’ях та горах, на узбіччі лісів і в чагарниках.

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