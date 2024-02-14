У ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та перші підсніжники (ФОТО)

Світлинами поділився директор Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара Анатолій Кабар.
13.02.2024 р. Перші весняні квіти в кінці зими. Ботанічний сад ДНУ, – пише на своїй Facebook-сторінці Анатолій Кабар.
Уже розквітнув гамамеліс проміжний – один із перших кущів-чагарників, які зацвітають ще наприкінці зими. Цю рослину називають “чарівною” або “відьомським горіхом”. Назву гамамеліс отримав через свій дивний спосіб давати плоди, адже якщо кущ зацвів навесні, то плоди дасть тільки до літа наступного року.
Гамамеліс родом зі Східної Азії, росте також на східному узбережжі Північної Америки та на Кавказі.
На фото нижче – підсніжник складчастий. Це багаторічна цибулинна рослина. Ці квіти ростуть в передгір’ях та горах, на узбіччі лісів і в чагарниках.
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