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У Дніпрі патрульні врятували котика, якого, ймовірно, збив автомобіль

Сьогодні 09:28
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Дякуємо за небайдужі серця!

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні врятували котика, якого, ймовірно, збив автомобіль

Під час однієї з нічних змін патрульні Сергій Кривошея та Рінат Амінов побачили на узбіччі на вулиці Совхозній пораненого котика. Ймовірно, тварину збив автомобіль.

Поліцейські забрали пухнастика та відвезли його до ветеринарної клініки, де лікарі надали йому першу медичну допомогу. У тварини була зламана щелепа.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Після відновлення котика доправлять до КП “Зооконтроль”. Можливо, знайдеться господар пухнастого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з пожежі на Крутогірному узвозі надзвичайники врятували кота.

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Новости Днепра про У Дніпрі патрульні врятували котика, якого, ймовірно, збив автомобільУкраїнська

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