Вдарив знайомого в обличчя, що спричинило смерть: у Дніпрі оперативно затримали підозрюваного

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Між чоловіками стався конфлікт, під час сумісного дозвілля. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання.
11 травня до поліції надійшло повідомлення про, те що біля одного із будинків по вулиці Данила Нечая виявлено тіло 49 – річного чоловіка. Працівникам поліції вдалось встановити, що 10 травня між потерпілим та 24- річним чоловіком виникла сварка, під час якої підозрюваний вдарив по обличчю знайомого. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер, — йдеться у повідомленні поліції.
Поліція затримала нападника того ж дня, за місцем його проживання.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Тепер фігуранту справи загрожує до 10 років позбавлення волі.
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