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У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося

Сьогодні 09:00
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося

Сьогодні, 14 лютого, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух. Але причин для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, найгучніше буде в Інгулецькому районі.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.

Проте, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталосяУкраїнська

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