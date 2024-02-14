У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 14 лютого, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух. Але причин для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, найгучніше буде в Інгулецькому районі.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.

Проте, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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