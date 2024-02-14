Яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого

Понад добу триває ліквідація наслідків обстрілу рф критичної інфраструктури міста.

Увечері 13 лютого було відновлено водопостачання до будинків житломасиву Придніпровськ.

Триває робота з ремонту теплових комунікацій, що були пошкоджені внаслідок гідроударів. Постраждалі тепломережі вже полагодили.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Комунальники докладають максимальних зусиль, аби відновити подачу тепла абонентам КП «Коменергосервіс». Для цього місто запускає одну з резервних котелень. Від неї живитимуть житломасив Сонячний та ще частину лівого берега, – повідомили у міській раді.

Та зазначили, що повноцінна подача теплоносія для Придніпровська буде можлива після усунення ушкоджень на ТЕС.

Обстріл Дніпра у ніч на 13 лютого – що відомо?

З вечора 12 лютого Дніпро атакували ударними дронами. Ціллю росіян стала цивільна інфраструктура. Повідомляється, що зупинила роботу одна із ТЕС у Дніпропетровській області. Станція більше не може виробляти електрику через пошкодження критично важливого обладнання.

Через відсутність опалення кілька шкіл пішли на дистанційку, а одну із лікарень – евакуювали.

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