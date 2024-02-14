Яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого

Увечері 13 лютого було відновлено водопостачання до будинків житломасиву Придніпровськ.
Триває робота з ремонту теплових комунікацій, що були пошкоджені внаслідок гідроударів. Постраждалі тепломережі вже полагодили.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Комунальники докладають максимальних зусиль, аби відновити подачу тепла абонентам КП «Коменергосервіс». Для цього місто запускає одну з резервних котелень. Від неї живитимуть житломасив Сонячний та ще частину лівого берега, – повідомили у міській раді.
Та зазначили, що повноцінна подача теплоносія для Придніпровська буде можлива після усунення ушкоджень на ТЕС.
З вечора 12 лютого Дніпро атакували ударними дронами. Ціллю росіян стала цивільна інфраструктура. Повідомляється, що зупинила роботу одна із ТЕС у Дніпропетровській області. Станція більше не може виробляти електрику через пошкодження критично важливого обладнання.
Через відсутність опалення кілька шкіл пішли на дистанційку, а одну із лікарень – евакуювали.
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