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  • Яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого

Яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого

Сьогодні 08:37
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Понад добу триває ліквідація наслідків обстрілу рф критичної інфраструктури міста.

Новости Днепра про Яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого

Увечері 13 лютого було відновлено водопостачання до будинків житломасиву Придніпровськ.

Триває робота з ремонту теплових комунікацій, що були пошкоджені внаслідок гідроударів. Постраждалі тепломережі вже полагодили.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Комунальники докладають максимальних зусиль, аби відновити подачу тепла абонентам КП «Коменергосервіс». Для цього місто запускає одну з резервних котелень. Від неї живитимуть житломасив Сонячний та ще частину лівого берега, – повідомили у міській раді.

Та зазначили, що повноцінна подача теплоносія для Придніпровська буде можлива після усунення ушкоджень на ТЕС.

Обстріл Дніпра у ніч на 13 лютого – що відомо?

З вечора 12 лютого Дніпро атакували ударними дронами. Ціллю росіян стала цивільна інфраструктура. Повідомляється, що зупинила роботу одна із ТЕС у Дніпропетровській області. Станція більше не може виробляти електрику через пошкодження критично важливого обладнання. 

Через відсутність опалення кілька шкіл пішли на дистанційку, а одну із лікарень – евакуювали. 

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Новости Днепра про Яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютогоУкраїнська

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