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  • Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля

Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля

Сегодня 08:37
просмотров

Более суток продолжается ликвидация последствий обстрела рф критической инфраструктуры города.

Новости Днепра про Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля

Вечером 13 февраля было возобновлено водоснабжение в дома жилмассива Приднепровск.

Продолжается работа по ремонту тепловых коммуникаций, поврежденных в результате гидроударов. Поврежденные теплосети уже починили.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить подачу тепла абонентам КП «Комэнергосервис». Для этого город запускает одну из резервных котельных. От нее будут питаться жилмассив Солнечный и еще часть левого берега, – сообщили в городском совете.

И отметили, что полноценная подача теплоносителя для Приднепровска будет возможна после устранения повреждений на ТЭС.

Обстрел Днепра в ночь на 13 февраля – что известно?

С вечера 12 февраля Днепр атаковали ударными дронами. Целью россиян стала гражданская инфраструктура. Сообщается, что остановила работу одна из ТЭС в Днепропетровской области. Станция больше не может производить электричество из-за повреждения критически важного оборудования.

Из-за отсутствия отопления несколько школ пошли на дистанционку, а одну из больниц — эвакуировали.

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Новости Днепра про Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраляУкраїнська Новости Днепра про Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраляРусский

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