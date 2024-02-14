Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля

Вечером 13 февраля было возобновлено водоснабжение в дома жилмассива Приднепровск.
Продолжается работа по ремонту тепловых коммуникаций, поврежденных в результате гидроударов. Поврежденные теплосети уже починили.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить подачу тепла абонентам КП «Комэнергосервис». Для этого город запускает одну из резервных котельных. От нее будут питаться жилмассив Солнечный и еще часть левого берега, – сообщили в городском совете.
И отметили, что полноценная подача теплоносителя для Приднепровска будет возможна после устранения повреждений на ТЭС.
С вечера 12 февраля Днепр атаковали ударными дронами. Целью россиян стала гражданская инфраструктура. Сообщается, что остановила работу одна из ТЭС в Днепропетровской области. Станция больше не может производить электричество из-за повреждения критически важного оборудования.
Из-за отсутствия отопления несколько школ пошли на дистанционку, а одну из больниц — эвакуировали.
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