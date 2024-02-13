В Кривом Роге охранник одного из предприятий напал на журналистов

13 февраля на территории Покровского района Кривого Рога охранник одного из предприятий ударил оператора телеканала.
Речь идет о приехавшей на предприятие команде государственного канала «Рада», чтобы снять сюжет. Однако работа журналистов не понравилась охраннику, поэтому тот сначала не пустил медийщиков, а затем ударил оператора.
Об этом идет речь на сайтах Днепропетровской областной прокуратуры и Нацполиции области.
Охранник предприятия препятствовал журналистам выполнять редакционное задание. Чтобы не допустить их в помещение предприятия, он несколько раз ударил по видеокамере и рукам оператора, который держал оборудование.
Сотруднику акционерного общества сообщили о подозрении по факту умышленного причинения оператору побоев в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (часть 2 статьи 345-1 Уголовного Кодекса Украины).
Мужчину задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Охраннику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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