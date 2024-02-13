В Кривом Роге охранник одного из предприятий напал на журналистов

Объявили подозрение охраннику, препятствовавшему работе журналистов.

13 февраля на территории Покровского района Кривого Рога охранник одного из предприятий ударил оператора телеканала.

Речь идет о приехавшей на предприятие команде государственного канала «Рада», чтобы снять сюжет. Однако работа журналистов не понравилась охраннику, поэтому тот сначала не пустил медийщиков, а затем ударил оператора.

Об этом идет речь на сайтах Днепропетровской областной прокуратуры и Нацполиции области.

Охранник предприятия препятствовал журналистам выполнять редакционное задание. Чтобы не допустить их в помещение предприятия, он несколько раз ударил по видеокамере и рукам оператора, который держал оборудование.

Сотруднику акционерного общества сообщили о подозрении по факту умышленного причинения оператору побоев в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (часть 2 статьи 345-1 Уголовного Кодекса Украины).

Мужчину задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Охраннику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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