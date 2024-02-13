Пираты днепровского моря: украинский писатель по-новому визуализировал герб Днепра

Такую идею претворил в жизнь писатель и волонтер Мартин Якуб, опубликовавший на своей Facebook-странице подборку визуализаций гербов украинских городов. Пока художник сосредоточился на геральдике областных центров Украины.
Не обошел вниманием писатель и Днепр.
Ранее Мартын создал проект, в рамках которого с помощью ИИ «оживил» портреты писателей расстрелянного возрождения. Писатель не отмечал, с помощью чего визуализировал геральдику украинских городов, но похоже для этого он снова использовал технологии ИИ.
Пираты днепровского моря, — так назвали новую визуализацию герба Днепра жители города.
Синий фон – это ревущий Днепр, а сабля и стрела стали более «реалистичными» и якобы сделанными из стали. Поэтому визуализация действительно напоминает постер к какому-то фильму о пиратах.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как изменялся герб Днепра на протяжении многих лет и что означают символы, изображенные на нем.
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