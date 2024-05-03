В Днепре начнут отключать воду должникам в многоквартирных домах

С 7 по 10 мая специалисты водоканала будут работать в Индустриальном районе города и отрезать услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:

Продолжат отключение воды и на следующей неделе.

С 29 апреля по 3 мая продолжаются запланированные отключения услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:

До этого КП «Днепропроводоканал» отключал должников в частных секторах. Теперь очередь дошла до жителей многоквартирных домов.

В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.

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