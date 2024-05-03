Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре начнут отключать воду должникам в многоквартирных домах

Сегодня 16:23
просмотров

В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.

Новости Днепра про В Днепре начнут отключать воду должникам в многоквартирных домах

До этого КП «Днепропроводоканал» отключал должников в частных секторах. Теперь очередь дошла до жителей многоквартирных домов.

С 29 апреля по 3 мая продолжаются запланированные отключения услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Шевченківськийвул. Данили Нечая, буд. 55338 411,95
2Шевченківськийвул. Данили Нечая, буд. 19244 661,57
3Шевченківськийвул. Козака Мамая, буд. 1019 212,15
4Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 12265 547,23
5Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 162170 632,40
6Дніпровськийж/м Тополя — 1, буд. 25571 390,18

Продолжат отключение воды и на следующей неделе.

С 7 по 10 мая специалисты водоканала будут работать в Индустриальном районе города и отрезать услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Індустріальнийпр. Петра Калнишевського, буд. 599225 040,68
2Індустріальнийвул. Будівельників, буд. 16237 505,42
3Індустріальнийвул. Будівельників, буд. 185207 161,20

 

Общая сумма долга жителей указанных адресов перед КП «Днепрвоводоканал» составляет 469 707,30 грн.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре начнут отключать воду должникам в многоквартирных домахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре начнут отключать воду должникам в многоквартирных домахРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке
    Новости Днепра
    Сегодня 19:20
    ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

    Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от…

    Как выглядел исчезнувший фонтан на проспекте Калнышевского: сегодня тут скейт-парк (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    Как выглядел исчезнувший фонтан на проспекте Калнышевского: сегодня тут скейт-парк (ФОТО)

    Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда…

    В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки
    Новости Днепра
    Сегодня 17:00
    В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки

    В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил…

    В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 15:47
    В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая

    Опасность касается всей Украины!

    Последние новости

    ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке
    ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

    Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от SciVerse Scopus.

    Сегодня 19:20
    0
    просмотров
    Как выглядел исчезнувший фонтан на проспекте Калнышевского: сегодня тут скейт-парк (ФОТО)
    Как выглядел исчезнувший фонтан на проспекте Калнышевского: сегодня тут скейт-парк (ФОТО)

    Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда тут стали появляться первые многоквартирные дома, обустраиваться зеленые аллеи и бульвары для прогулок, появились рынки, магазины и дома культуры. Одна из главных достопримечательностей этой части Днепра в то время был…

    Сегодня 17:22
    5
    просмотров
    В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки
    В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки

    В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку.

    Сегодня 17:00
    просмотров
    В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая
    В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая

    Опасность касается всей Украины!

    Сегодня 15:47
    8
    просмотров
    В Кривом Роге спасли собачку, которую накануне замуровали под землю коммунальщики
    В Кривом Роге спасли собачку, которую накануне замуровали под землю коммунальщики

    В Кривом Роге на Днепропетровщине спасли собаку, которая оказалась замурованной в теплотрассе.

    Сегодня 15:32
    1
    просмотров
    Страстная пятница 2024: приметы дня, традиции и что нельзя делать
    Страстная пятница 2024: приметы дня, традиции и что нельзя делать

    Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем в году. В пятницу Иисус был распрят на Голгофе.

    Сегодня 14:47
    7
    просмотров
    НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессию
    НМТ-2024: как зарегистрироваться на дополнительную сессию

    Очень скоро желающие получить высшее образование в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест. Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях НМТ длился с 14 марта по 11 апреля включительно.

    Сегодня 14:43
    3
    просмотров
    В Днепре центр города застрял в пробках: в чем дело
    В Днепре центр города застрял в пробках: в чем дело

    Центр Днепра застрял в пробках.

    Сегодня 14:34
    20
    просмотров
    Днепропетровщина в ТОП-3 областей, где больше всего церквей Московского патриархата
    Днепропетровщина в ТОП-3 областей, где больше всего церквей Московского патриархата

    Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.

    Сегодня 14:06
    6
    просмотров
    «Желала самоутвердиться»: в Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в знакомую, объявили о подозрении
    «Желала самоутвердиться»: в Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в знакомую, объявили о подозрении

    В Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в свою знакомую, объявили о подозрении.

    Сегодня 13:14
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх