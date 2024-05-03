В Днепре начнут отключать воду должникам в многоквартирных домах

До этого КП «Днепропроводоканал» отключал должников в частных секторах. Теперь очередь дошла до жителей многоквартирных домов.
С 29 апреля по 3 мая продолжаются запланированные отключения услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Шевченківський
|вул. Данили Нечая, буд. 5
|5
|338 411,95
|2
|Шевченківський
|вул. Данили Нечая, буд. 19
|2
|44 661,57
|3
|Шевченківський
|вул. Козака Мамая, буд. 10
|1
|9 212,15
|4
|Шевченківський
|вул. Квартальна, буд. 12
|2
|65 547,23
|5
|Шевченківський
|вул. Квартальна, буд. 16
|2
|170 632,40
|6
|Дніпровський
|ж/м Тополя — 1, буд. 25
|5
|71 390,18
Продолжат отключение воды и на следующей неделе.
С 7 по 10 мая специалисты водоканала будут работать в Индустриальном районе города и отрезать услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Індустріальний
|пр. Петра Калнишевського, буд. 59
|9
|225 040,68
|2
|Індустріальний
|вул. Будівельників, буд. 16
|2
|37 505,42
|3
|Індустріальний
|вул. Будівельників, буд. 18
|5
|207 161,20
Общая сумма долга жителей указанных адресов перед КП «Днепрвоводоканал» составляет 469 707,30 грн.
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