В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

Инцидент произошел еще в прошлом году в Покрове, сообщили в Днепропетровском ГУНП.
Однако только в январе этого года 50-летняя женщина обратилась к стражам порядка и рассказала, что ее обманула гадалка. Ворожка встретила пострадавшую у одного из супермаркетов города, чтобы сказать собеседнице, что золото, которое та носит — принадлежало умершему человеку. Именно поэтому нужно провести ритуал, чтобы «очистить» украшения от «порчи».
Доверчивая горожанка пустила незнакомку к себе домой и отдала золотые серьги и женское кольцо, общим весом почти 18 граммов и стоимостью более 15 тысяч гривен.
Однако гадалка так и не вернула золото, которое должно было очистить от порчи, поэтому женщина обратилась к стражам порядка. Через месяц копны нашли 28-летнюю злоумышленницу, унесшую драгоценные украшения.
Оказалось, что золотую цепочку и кольцо она сдала в ломбард в тот же день, а 15 тысяч гривен, вырученных за украшения, потратила на собственные нужды.
12 февраля аферистке сообщили о подозрении в совершении мошенничества.
Еще раз обращаемся к жителям района! Будьте осторожны, мошенники могут использовать любые поводы, чтобы выманить ваши средства! Если вы уже стали жертвой аналогичных схем, просим обратиться на линию «102» или ближайшего отделения полиции, — говорится в сообщении.
Читайте также:Яна Юхименко
Автор:
К счастью, другие люди не пострадали.
Днепровские школьники завершат обучение в июне.
Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо…
Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны…
К счастью, другие люди не пострадали.
Днепровские школьники завершат обучение в июне.
Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…
Нужна ваша помощь!
Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.
Фото было сделано 8 февраля!
В Кривом Роге поймали коллаборантку.
Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…
Всего в аварии пострадали три человека.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!