В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.

Инцидент произошел еще в прошлом году в Покрове, сообщили в Днепропетровском ГУНП.

Однако только в январе этого года 50-летняя женщина обратилась к стражам порядка и рассказала, что ее обманула гадалка. Ворожка встретила пострадавшую у одного из супермаркетов города, чтобы сказать собеседнице, что золото, которое та носит — принадлежало умершему человеку. Именно поэтому нужно провести ритуал, чтобы «очистить» украшения от «порчи».

Доверчивая горожанка пустила незнакомку к себе домой и отдала золотые серьги и женское кольцо, общим весом почти 18 граммов и стоимостью более 15 тысяч гривен.

Однако гадалка так и не вернула золото, которое должно было очистить от порчи, поэтому женщина обратилась к стражам порядка. Через месяц копны нашли 28-летнюю злоумышленницу, унесшую драгоценные украшения.

Оказалось, что золотую цепочку и кольцо она сдала в ломбард в тот же день, а 15 тысяч гривен, вырученных за украшения, потратила на собственные нужды.

12 февраля аферистке сообщили о подозрении в совершении мошенничества.

Еще раз обращаемся к жителям района! Будьте осторожны, мошенники могут использовать любые поводы, чтобы выманить ваши средства! Если вы уже стали жертвой аналогичных схем, просим обратиться на линию «102» или ближайшего отделения полиции, — говорится в сообщении.

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