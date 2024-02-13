На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Полиция Павлограда разыскивает 66-летнего Александра Лупира.
13 февраля в 10:00 мужчина ушел из дома в с. Вербки Павлоградского района и пропал без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие седые, нос прямой.
Был одет: темно-синяя шапка, флисовая коричневая куртка, кофта с капюшоном, спортивные брюки темного цвета.
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 345 58 97 или 102.
Важна любая информация!
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