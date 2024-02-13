Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топлива

В Днепре мужчина оставил без газа своих соседей во всем подъезде.

В одном из домов Индустриального района 35 квартир остались без газа. Как объяснили представители Днепровского филиала «Газсети», это произошло из-за жителя многоэтажки, который самостоятельно заменил газовое оборудование в своем доме.

На днях на пульт аварийно-диспетчерской службы Днепровского филиала «Газсети» поступил вызов от жильцов многоквартирного дома в Индустриальном районе об отсутствии газоснабжения.

На место выехали специалисты компании. Проверив сеть газоснабжения, они выяснили, что причина аварии в том, что в трубах вода. Оказалось, что кто-то самостоятельно поменял газовое оборудование из-за чего возникли проблемы.

В 35 квартирах выключили газ во избежание аварии.

Газовики уже нашли виновника, который теперь должен возместить ущерб.

Восстановление распределения газа будет выполняться согласно требованиям Кодекса ГРМ после проверки метрологических характеристик залитых водой приборов учета газа и возмещения ущерба, причиненного нарушителем Днепровского филиала «Газсети», — говорится в сообщении.

Заметим, что, чтобы перенести или заменить оборудование, нужно сначала обратиться к специалистам Центров обслуживания клиентов Днепровского филиала «Газсети» по адресам:

ул. Исполкомовская, 34

просп. Слобожанский, 96а.

Таким образом, работы проведут профессионалы и удастся избежать проблем.

Напомним, в Каменском вместо газа из труб потекла вода.

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