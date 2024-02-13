Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топлива

Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топлива

Сегодня 13:11
просмотров

В Днепре мужчина оставил без газа своих соседей во всем подъезде.

Новости Днепра про Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топлива

В одном из домов Индустриального района 35 квартир остались без газа. Как объяснили представители Днепровского филиала «Газсети», это произошло из-за жителя многоэтажки, который самостоятельно заменил газовое оборудование в своем доме.

На днях на пульт аварийно-диспетчерской службы Днепровского филиала «Газсети» поступил вызов от жильцов многоквартирного дома в Индустриальном районе об отсутствии газоснабжения.

На место выехали специалисты компании. Проверив сеть газоснабжения, они выяснили, что причина аварии в том, что в трубах вода. Оказалось, что кто-то самостоятельно поменял газовое оборудование из-за чего возникли проблемы.

В 35 квартирах выключили газ во избежание аварии.

Газовики уже нашли виновника, который теперь должен возместить ущерб.

Восстановление распределения газа будет выполняться согласно требованиям Кодекса ГРМ после проверки метрологических характеристик залитых водой приборов учета газа и возмещения ущерба, причиненного нарушителем Днепровского филиала «Газсети», — говорится в сообщении.

Заметим, что, чтобы перенести или заменить оборудование, нужно сначала обратиться к специалистам Центров обслуживания клиентов Днепровского филиала «Газсети» по адресам:

  • ул. Исполкомовская, 34
  • просп. Слобожанский, 96а.

Таким образом, работы проведут профессионалы и удастся избежать проблем.

Напомним, в Каменском вместо газа из труб потекла вода.

Читайте также:

Новости Днепра про Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топливаУкраїнська Новости Днепра про Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топливаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы — на дистанционке
Новости Днепра
Сегодня 11:02
В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы — на дистанционке

В Днепре после обстрела есть повреждение инфраструктуры.

В горсовете сообщили, какие школы Днепра временно перешли на дистанционку
Новости Днепра
Сегодня 10:59
В горсовете сообщили, какие школы Днепра временно перешли на дистанционку

Важная информация!

В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют одну из больниц и временно закрывают школы
Новости Днепра
Сегодня 09:59
В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют одну из больниц и временно закрывают школы

Ночью россияне атаковали область беспилотниками.

По гражданской инфраструктуре: Филатов о взрывах в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 00:01
По гражданской инфраструктуре: Филатов о взрывах в Днепре

В Днепре звучали звуки взрывов

Последние новости

В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы — на дистанционке
В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы — на дистанционке

В Днепре после обстрела есть повреждение инфраструктуры.

Сегодня 11:02
просмотров
В горсовете сообщили, какие школы Днепра временно перешли на дистанционку
В горсовете сообщили, какие школы Днепра временно перешли на дистанционку

Важная информация!

Сегодня 10:59
9
просмотров
В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют одну из больниц и временно закрывают школы
В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют одну из больниц и временно закрывают школы

Ночью россияне атаковали область беспилотниками.

Сегодня 09:59
8
просмотров
В ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре на 13 февраля: проверьте свой адрес
В ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре на 13 февраля: проверьте свой адрес

Заряжайте все!

Сегодня 07:00
9
просмотров
Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь
Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
По гражданской инфраструктуре: Филатов о взрывах в Днепре
По гражданской инфраструктуре: Филатов о взрывах в Днепре

В Днепре звучали звуки взрывов

Сегодня 00:01
17
просмотров
Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно
Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

Тревожный вечер.

Вчера 23:07
11
просмотров
В Днепровском районе женщина получила серьезные ожоги ног в собственном доме
В Днепровском районе женщина получила серьезные ожоги ног в собственном доме

Трудный вечер у спасателей Днепропетровской области.

Вчера 22:01
3
просмотров
В Днепре на ж/м Победа заметили маленького «леопарда»
В Днепре на ж/м Победа заметили маленького «леопарда»

В Днепре потерялся породистый котик.

Вчера 21:24
7
просмотров
Задушил и спрятал тело в реке: в Днепропетровской области мужчина убил своего соседа
Задушил и спрятал тело в реке: в Днепропетровской области мужчина убил своего соседа

В Синельниковском районе мужчина задушил соседа, а затем спрятал его тело в реке.

Вчера 20:48
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх