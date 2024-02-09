У Кам’янському замість газу з труб потекла вода

В одному із будинків Кам'янського з газових труб потекла вода.

Надзвичайна подія трапилася у багатоповерхівці Кам’янського.

Жителі звернулися до “аварійки”, бо з газових труб капала вода, повідомили у Дніпропетровській філії Газмережі. Через цю проблему 15 квартир будинку залишилися без газопостачання.

Як виявилося, один із мешканців багатоповерхівки втрутився у газопровід, внаслідок якого замість блакитного палива до системи газопостачання потрапила вода.

На місці працювали метрологи компанії, група відділу технічного обслуговування та служба експлуатації мереж і ПРГ: обстежили всю внутрішньобудинкову систему газопостачання, усунули водяне заткнення газопроводу та зняли на повірку прилади обліку газу.

9 лютого жителям багатоповерхівки повернули газ. Водночас газовики закликають людей не втручатися у мережі, позаяк це може закінчитися для них трагічно.

Нагадаємо, раніше у Кам’янському районі 10 тисяч домівок ледь не залишилися без газу через вандалів, які пошкодили газопровід. Через втручання в систему стався витік блакитного палива.

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