У Кам’янському замість газу з труб потекла вода

Надзвичайна подія трапилася у багатоповерхівці Кам’янського.
Жителі звернулися до “аварійки”, бо з газових труб капала вода, повідомили у Дніпропетровській філії Газмережі. Через цю проблему 15 квартир будинку залишилися без газопостачання.
Як виявилося, один із мешканців багатоповерхівки втрутився у газопровід, внаслідок якого замість блакитного палива до системи газопостачання потрапила вода.
На місці працювали метрологи компанії, група відділу технічного обслуговування та служба експлуатації мереж і ПРГ: обстежили всю внутрішньобудинкову систему газопостачання, усунули водяне заткнення газопроводу та зняли на повірку прилади обліку газу.
9 лютого жителям багатоповерхівки повернули газ. Водночас газовики закликають людей не втручатися у мережі, позаяк це може закінчитися для них трагічно.
Нагадаємо, раніше у Кам’янському районі 10 тисяч домівок ледь не залишилися без газу через вандалів, які пошкодили газопровід. Через втручання в систему стався витік блакитного палива.
Читайте також:
Автор:
Власник автомобіля, побачивши боєприпас, відразу викликав на місце правоохоронців.
Анатолія Анатоліча оштрафували за відсутність військового квитка.
У четвер, 8 лютого, між Україною та росією відбувся 51…
У Кривому Розі на Дніпропетровщині пограбували військового на парковці ТРЦ.