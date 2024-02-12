Задушил и спрятал тело в реке: в Днепропетровской области мужчина убил своего соседа

В Синельниковском районе мужчина задушил соседа, а затем спрятал его тело в реке.

Жуткое преступление произошло в селе Воскресеновка Синельниковского района. Труп мужчины нашла местная жительница, которая позвонила в полицию, чтобы сообщили об инциденте.

Это произошло 12 февраля около 1:30 ночи. Тело 37-летнего местного жителя обнаружили у реки. Позже выяснилось, что туда его отнес сосед, убивший мужчину.

Как установили правоохранители, в тот день потерпевший находился в гостях у подозреваемого. Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес своему гостю смертельные телесные повреждения. Когда злоумышленник понял, что совершил, испугался и пытался скрыть преступление.

Тело умершего мужчины сотрудники полиции обнаружили на берегу реки и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проведя ряд следственных мероприятий, правоохранители задержали нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его подозревают в умышленном убийстве.

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