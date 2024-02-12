В Днепре на ж/м Победа заметили маленького «леопарда»

На Победе-6, а именно в районе Фантазии обнаружили бенгальского котика.
Маленького «леопарда» заметили вечером, когда котик бегал у многоэтажек и искал чем поживиться. Нашла четырехлапого Irina Boyko Babayka.
Найден бенгал. Ищем только действительных владельцев! – написала женщина в Facebook-сообществе по поиску животных.
Бенгалы – это элитная дорогая порода, поэтому вряд ли котика выбросили на улицу предыдущие владельцы. К тому же животное выглядит ухоженным, поэтому горожане предполагают, что до этого пушистик жил у кого-то дома.
Сейчас Ирина взяла бедного к себе домой, чтобы позаботиться о нем, пока не найдутся настоящие владельцы.
Подробности ТУТ.
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