В Днепре на ж/м Победа заметили маленького «леопарда»

В Днепре потерялся породистый котик.

На Победе-6, а именно в районе Фантазии обнаружили бенгальского котика.

Маленького «леопарда» заметили вечером, когда котик бегал у многоэтажек и искал чем поживиться. Нашла четырехлапого Irina Boyko Babayka.

Найден бенгал. Ищем только действительных владельцев! – написала женщина в Facebook-сообществе по поиску животных.

Бенгалы – это элитная дорогая порода, поэтому вряд ли котика выбросили на улицу предыдущие владельцы. К тому же животное выглядит ухоженным, поэтому горожане предполагают, что до этого пушистик жил у кого-то дома.

Сейчас Ирина взяла бедного к себе домой, чтобы позаботиться о нем, пока не найдутся настоящие владельцы.

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