По гражданской инфраструктуре: Филатов о взрывах в Днепре

В Днепре звучали звуки взрывов

В Днепре с 22:15 раздается воздушная тревога.

Днепряне слышали несколько мощных взрывов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке ударных дронов.

Городской голова Днепра Борис Филатов отметил, что бьют по гражданской инфраструктуре.

Есть ли жертвы и масштабы разрушений еще не сообщалось.

Оставайтесь в укрытиях впереди еще одна волна дронов.

Остановлена ПНС на Левобережном-3, сообщили в КП Днепроводоканал. Поэтому временно без воды:

В связи с перебоями света остановлена ПНС пер. Фестивальный, прекращено водоснабжение по адресам:

вул. Миколи Міхновського

5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31

пров. Фестивальний, 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31

просп. Миру 1Б,25,4А, 5,6,8,10,12,13,14,14A,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51,

51A,55,59,63,63A,65,67,71,71A, 73,75,75A, 77,81,83,87,89,91,93,95

вул. Березинська, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61

вул. Ю. Магалевського, 1,2,6,8,10,11А, 12,14.15А

пров. Вільний, 2А,3,4,5,6,7,12

вул. Ю. Липи, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23.

Донецьке шосе,

97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123 A, 129,131A,137

Также без светлая котельная по улице Семафорная. Возможны перебои с теплом.

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