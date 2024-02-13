Замість газу в трубах – вода: у Дніпрі сусід залишив весь під’їзд без блакитного палива

У Дніпрі чоловік залишив без газу своїх сусідів зі всього під'їзду.

В одному із будинків Індустріального району 35 квартир залишилися без газу. Як пояснили представники Дніпровської філії “Газмережі”, це сталося через жителя багатоповерхівки, який самотужки замінив газове обладнання у своєму помешканні.

Днями на пульт аварійно-диспетчерської служби Дніпровської філії “Газмережі” надійшов виклик від мешканців багатоквартирного будинку в Індустріальному районі про відсутність газопостачання.

На місце виїхали фахівці компанії, які перевіривши мережу газопостачання, з’ясували, що причина аварії у тому, що в трубах вода. Виявилося, що хтось самостійно поміняв газове обладнання через що й виникли проблеми.

У 35 квартирах вимкнули газ, аби уникнути аварії.

Газовики вже знайшли винуватця, який тепер має відшкодувати збитки.

Відновлення розподілу газу буде виконуватись згідно до вимог Кодексу ГРМ після перевірки метрологічних характеристик залитих водою приладів обліку газу та відшкодування збитків, заподіяних порушником Дніпровській філії “Газмережі”, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що аби перенести або замінити обладнання, треба спочатку звернутися до спеціалістів Центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії “Газмережі” за адресами:

вул. Виконкомівська, 34

просп. Слобожанський, 96а.

Таким чином роботи проведуть професіонали та вдасться уникнути проблем.

Нагадаємо, у Кам’янському замість газу з труб потекла вода.

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