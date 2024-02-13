Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Замість газу в трубах – вода: у Дніпрі сусід залишив весь під’їзд без блакитного палива

Замість газу в трубах – вода: у Дніпрі сусід залишив весь під’їзд без блакитного палива

Сьогодні 13:11
просмотров

У Дніпрі чоловік залишив без газу своїх сусідів зі всього під'їзду.

Новости Днепра про Замість газу в трубах - вода: у Дніпрі сусід залишив весь під'їзд без блакитного палива

В одному із будинків Індустріального району 35 квартир залишилися без газу. Як пояснили представники Дніпровської філії “Газмережі”, це сталося через жителя багатоповерхівки, який самотужки замінив газове обладнання у своєму помешканні.

Днями на пульт аварійно-диспетчерської служби Дніпровської філії “Газмережі” надійшов виклик від мешканців багатоквартирного будинку в Індустріальному районі про відсутність газопостачання.

На місце виїхали фахівці компанії, які перевіривши мережу газопостачання, з’ясували, що причина аварії у тому, що в трубах вода. Виявилося, що хтось самостійно поміняв газове обладнання через що й виникли проблеми.

У 35 квартирах вимкнули газ, аби уникнути аварії.

Газовики вже знайшли винуватця, який тепер має відшкодувати збитки.

Відновлення розподілу газу буде виконуватись згідно до вимог Кодексу ГРМ після перевірки метрологічних характеристик залитих водою приладів обліку газу та відшкодування збитків, заподіяних порушником Дніпровській філії “Газмережі”, – йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що аби перенести або замінити обладнання, треба спочатку звернутися до спеціалістів Центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії “Газмережі” за адресами:

  • вул. Виконкомівська, 34
  • просп. Слобожанський, 96а.

Таким чином роботи проведуть професіонали та вдасться уникнути проблем.

Нагадаємо, у Кам’янському замість газу з труб потекла вода.

Читайте також:

Новости Днепра про Замість газу в трубах - вода: у Дніпрі сусід залишив весь під'їзд без блакитного паливаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Кіно – 650 грн, бійка з колишнім  – 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого
Новини Дніпра
Сьогодні 12:18
Кіно – 650 грн, бійка з колишнім  – 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

У Дніпрі пропонують хлопців на прокат.

Мешканці Дніпра можуть безкоштовно вивчати італійську мову: як саме
Новини Дніпра
Сьогодні 11:57
Мешканці Дніпра можуть безкоштовно вивчати італійську мову: як саме

Заняття будуть проводитися кожного вівторка та п'ятниці о 15:00!

У Дніпрі після нічного обстрілу знову запрацювали пункти незламності, а деякі школи на дистанційці
Новини Дніпра
Сьогодні 11:02
У Дніпрі після нічного обстрілу знову запрацювали пункти незламності, а деякі школи на дистанційці

У Дніпрі після обстрілу є пошкодження інфраструктури.

У міськраді повідомили, які школи Дніпра тимчасово перейшли на дистанційку
Новини Дніпра
Сьогодні 10:59
У міськраді повідомили, які школи Дніпра тимчасово перейшли на дистанційку

Важлива інформація!

Наверх