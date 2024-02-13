Найпопулярніші українські університети: які виші Дніпра потрапили до цього рейтингу

UniRank University Ranking – міжнародний неакадемічний рейтинг, який вказує на якість представлення та популярність університетів у інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників, зібраних з авторитетних джерел (Moz, Majestic, SimilarWeb тощо).
Метою рейтингу UniRank University Ranking є допомога студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.
Зазначається, що рейтинг створювався на дійсних, об’єктивних даних незалежних джерел вебаналітики. В рейтинг увійшли такі виші Дніпра:
19 місце у рейтингу посіла НТУ “Дніпровська політехніка” (колишня назва – “Гірничий університет”);
25 сходинку в списку посів Український державний університет науки та технологій;
Дніпровський університет імені Олеся Гончара – 60 місце;
Дніпровський медична академія – 89;
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 107;
Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 111;
Університет Альфреда Нобеля – 117;
Український державний хіміко-технологічний університет – 144;
Університет митної справи та фінансів – 166;
Дніпровський гуманітарний університет – 186.
Нагадаємо, два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу, який оцінює академічну представленість установи та цитованість науковців вишу.
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