Найпопулярніші українські університети: які виші Дніпра потрапили до цього рейтингу

Деякі виші Дніпра потрапили до престижного українського рейтингу.

Мова йде про рейтинг українських університетів UniRank University Ranking, куди потрапили 192 ВНЗ. Про це зокрема повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

UniRank University Ranking – міжнародний неакадемічний рейтинг, який вказує на якість представлення та популярність університетів у інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників, зібраних з авторитетних джерел (Moz, Majestic, SimilarWeb тощо).

Метою рейтингу UniRank University Ranking є допомога студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.

Зазначається, що рейтинг створювався на дійсних, об’єктивних даних незалежних джерел вебаналітики. В рейтинг увійшли такі виші Дніпра:

19 місце у рейтингу посіла НТУ “Дніпровська політехніка” (колишня назва – “Гірничий університет”);

25 сходинку в списку посів Український державний університет науки та технологій;

Дніпровський університет імені Олеся Гончара – 60 місце;

Дніпровський медична академія – 89;

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 107;

Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 111;

Університет Альфреда Нобеля – 117;

Український державний хіміко-технологічний університет – 144;

Університет митної справи та фінансів – 166;

Дніпровський гуманітарний університет – 186.

Нагадаємо, два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу, який оцінює академічну представленість установи та цитованість науковців вишу.

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