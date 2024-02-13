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Найпопулярніші українські університети: які виші Дніпра потрапили до цього рейтингу

Сьогодні 10:37
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Деякі виші Дніпра потрапили до престижного українського рейтингу.

Новости Днепра про Найпопулярніші українські університети: які виші Дніпра потрапили до цього рейтингу

Мова йде про рейтинг українських університетів UniRank University Ranking, куди потрапили 192 ВНЗ. Про це зокрема повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

UniRank University Ranking – міжнародний неакадемічний рейтинг, який вказує на якість представлення та популярність університетів у інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників, зібраних з авторитетних джерел (Moz, Majestic, SimilarWeb тощо).
 
Метою рейтингу UniRank University Ranking є допомога студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.

Зазначається, що рейтинг створювався на дійсних, об’єктивних даних незалежних джерел вебаналітики. В рейтинг увійшли такі виші Дніпра: 

  • 19 місце у рейтингу посіла НТУ “Дніпровська політехніка” (колишня назва – “Гірничий університет”);
  • 25 сходинку в списку посів Український державний університет науки та технологій;
  • Дніпровський університет імені Олеся Гончара – 60 місце;
  • Дніпровський медична академія – 89;
  • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 107;
  • Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 111;
  • Університет Альфреда Нобеля – 117;
  • Український державний хіміко-технологічний університет – 144;
  • Університет митної справи та фінансів – 166;
  • Дніпровський гуманітарний університет – 186. 

Нагадаємо, два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу, який оцінює академічну представленість установи та цитованість науковців вишу.

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