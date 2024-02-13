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  • Перевищив норму в 11 разів: у Кривому Розі п’яний водій автобуса перевозив пасажирів

Перевищив норму в 11 разів: у Кривому Розі п’яний водій автобуса перевозив пасажирів

Сьогодні 09:02
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У крові чоловіка було 2,28 проміле алкоголю.

Новости Днепра про Перевищив норму в 11 разів: у Кривому Розі п’яний водій автобуса перевозив пасажирів

Днями на лінію “102” від мешканців Кривого Рогу надійшов виклик про нетверезого водія за кермом міського автобуса, який перевозив пасажирів.

Патрульні оперативно зреагували та зупини порушника в одному із районів міста. Під час розмови з водієм, поліцейські теж помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Після перевірки з’ясувалося, що у крові чоловіка – 2,28 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму в понад 11 разів.

Про це повідомили у Патрульній поліції Кривого Рогу.

Поліцейські склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування транспортним засобом, – зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вихідні у Дніпрі через порушення ПДР сталося 28 ДТП: 5 із них із потерпілими.

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Новости Днепра про Перевищив норму в 11 разів: у Кривому Розі п’яний водій автобуса перевозив пасажирівУкраїнська

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