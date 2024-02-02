Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу

Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 серед університетів України.

Два виші Дніпра ввійшли до ТОП-20 серед університетів України за версією авторитетного рейтингу Webometrics 2024. Мова йде про Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара та Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”.

У січневій редакції Webometrics 2024 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара посів 13-у сходинку в загальноукраїнській таблиці серед 299 вишів.

Webometrics публікує рейтинги двічі на рік – у січні та липні.

Усього у першому виданні року престижного ранжування від Національної дослідницької ради Іспанії🇪🇸 оцінювалися веб-індикатори понад 320 університетів світу. До уваги брали 3 показники активності в мережі Інтернет:

Visibility (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на вебсторінку установи – 50%

Excellence (якість) – кількість статей дослідників установи, які входять до 10% найцитованіших у 27 дисциплінах за розрахунками Scimago – 40%

Transparency (прозорість) – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations – 10%

Рейтинг дніпровських вишів такий:

13 місце – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

19 місце – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

45 місце – Український державний хіміко-технологічний університет;

49 місце – Національна металургійна академія України;

65 місце – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

72 місце – Університет імені Альфреда Нобеля;

77 місце – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

118 місце – Дніпропетровська медична академія;

130 місце – Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

169 місце – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;

178 місце – Університет митної справи та фінансів;

224 місце – Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

234 місце – Дніпропетровський гуманітарний університет;

241 місце – Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту;

242 місце – Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки;

259 місце – Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини.

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