Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу
Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу
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Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 серед університетів України.
Два виші Дніпра ввійшли до ТОП-20 серед університетів України за версією авторитетного рейтингу Webometrics 2024. Мова йде про Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара та Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”.
У січневій редакції Webometrics 2024 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара посів 13-у сходинку в загальноукраїнській таблиці серед 299 вишів.
Webometrics публікує рейтинги двічі на рік – у січні та липні.
Усього у першому виданні року престижного ранжування від Національної дослідницької ради Іспанії🇪🇸 оцінювалися веб-індикатори понад 320 університетів світу. До уваги брали 3 показники активності в мережі Інтернет:
Visibility (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на вебсторінку установи – 50%
Excellence (якість) – кількість статей дослідників установи, які входять до 10% найцитованіших у 27 дисциплінах за розрахунками Scimago – 40%
Transparency (прозорість) – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations – 10%
Рейтинг дніпровських вишів такий:
13 місце – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
19 місце – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
45 місце – Український державний хіміко-технологічний університет;
49 місце – Національна металургійна академія України;
65 місце – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
72 місце – Університет імені Альфреда Нобеля;
77 місце – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
118 місце – Дніпропетровська медична академія;
130 місце – Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
169 місце – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
178 місце – Університет митної справи та фінансів;
224 місце – Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
234 місце – Дніпропетровський гуманітарний університет;
241 місце – Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту;
242 місце – Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки;
259 місце – Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини.
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