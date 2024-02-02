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Чи справді пенсіонерам Дніпра заблокують банківські картки через відсутність “руху” грошей

Сьогодні 15:52
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У Мінсоцполітики відповіли, чи будуть блокувати "неактивні" картки.

Новости Днепра про Чи справді пенсіонерам Дніпра заблокують банківські картки через відсутність

Днями з’явилася інформація про те, що пенсіонерам можуть заблокувати картки, через “відсутність руху грошей”. Нібито рахунки, з яких не знімають кошти, планують заморозити, поки отримувач виплат не пройде ідентифікацію. 

У Мінсоцполітики спростували цю інформацію, зазначивши, що ЗМІ неправильно її інтерпретували. На неактивні банківські картки може не находити пенсія, але блокувати рахунки не будуть. “Заморозка” виплат стосується обмеженої категорії пенсіонерів. 

Останніми днями у ЗМІ поширюється некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них. Звертаємо увагу, що Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян, – йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток. 

Не нарахувати виплату можуть пенсіонерам ВПО, які отримали статус переселенця ще до 24 лютого 2022 року і понад півроку не користувалися карткою. Це робиться для того, аби не виплачувати кошти “мертвим душам”. 

Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок, – вказали у відомстві.

Водночас пенсія нараховується, але не на картку, а залишається у Пенсійному фонді. Як тільки ПФУ зможе підтвердити особу пенсіонера – виплати надійдуть на рахунок. 

Причина цього – те, що значна частина пенсіонерів з-поміж ВПО, зареєстрованих як ВПО до початку повномасштабного вторгнення рф, проживає на тимчасово окупованій території. 

В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази, – наголосили в Мінсоцполітики. 

Аби повернути виплати треба зв’язатися з ПФУ та підтвердити, що пенсіонер має доступ до картки.

Як тільки людина виходить на зв’язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок. Інформація щодо можливого блокування картки не відповідає дійсності,  – резюмували у відомстві. 

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Новости Днепра про Чи справді пенсіонерам Дніпра заблокують банківські картки через відсутність Українська

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