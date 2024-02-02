Два вуза вошли в ТОП-20 вузов Украины по версии авторитетного мирового рейтинга

Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины.

Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины по версии авторитетного рейтинга Webometrics 2024. Речь идет о Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара и Национальный технический университет «Днепровская политехника».

В январской редакции Webometrics 2024 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара занял 13-ю строчку в общеукраинской таблице среди 299 вузов.

Webometrics публикует рейтинги дважды в год – в январе и июле.

Всего в первом издании года престижного ранжирования от Национального исследовательского совета Испании оценивались веб-индикаторы более 320 университетов мира. Учитывали 3 показателя активности в сети Интернет:

Visibility (видимость) – количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницу учреждения – 50%

Excellence (качество) – количество статей исследователей учреждения, входящих в 10% наиболее цитируемых в 27 дисциплинах по расчетам Scimago – 40%

Transparency (прозрачность) – количество цитат топ-авторов учреждения по Google Scholar Citations – 10%

Рейтинг днепровских вузов таков:

13 место – Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

19 место – Национальный технический университет «Днепровская политехника»;

45 место – Украинский государственный химико-технологический университет;

49 место – Национальная металлургическая академия Украины;

65 место – Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;

72 место – Университет имени Альфреда Нобеля;

77 место – Днепропетровский государственный университет внутренних дел;

118 место – Днепропетровская медицинская академия;

130 место – Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;

169 место – Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет;

178 место – Университет таможенного дела и финансов;

224 место – Днепропетровский областной институт последипломного педагогического образования;

234 место – Днепропетровский гуманитарный университет;

241 место – Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта;

242 место – Днепропетровская консерватория имени М. Глинки;

259 место – Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины.

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