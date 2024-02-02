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  • Два вуза вошли в ТОП-20 вузов Украины по версии авторитетного мирового рейтинга

Два вуза вошли в ТОП-20 вузов Украины по версии авторитетного мирового рейтинга

Сегодня 18:44
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Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины.

Новости Днепра про Два вуза вошли в ТОП-20 вузов Украины по версии авторитетного мирового рейтинга

Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины по версии авторитетного рейтинга Webometrics 2024. Речь идет о Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара и Национальный технический университет «Днепровская политехника».

В январской редакции Webometrics 2024 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара занял 13-ю строчку в общеукраинской таблице среди 299 вузов.

Webometrics публикует рейтинги дважды в год – в январе и июле.

Всего в первом издании года престижного ранжирования от Национального исследовательского совета Испании оценивались веб-индикаторы более 320 университетов мира. Учитывали 3 показателя активности в сети Интернет:

  • Visibility (видимость) – количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницу учреждения – 50%
  • Excellence (качество) – количество статей исследователей учреждения, входящих в 10% наиболее цитируемых в 27 дисциплинах по расчетам Scimago – 40%
  • Transparency (прозрачность) – количество цитат топ-авторов учреждения по Google Scholar Citations – 10%

Рейтинг днепровских вузов таков:

13 место – Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
19 место – Национальный технический университет «Днепровская политехника»;
45 место – Украинский государственный химико-технологический университет;
49 место – Национальная металлургическая академия Украины;
65 место – Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;
72 место – Университет имени Альфреда Нобеля;
77 место – Днепропетровский государственный университет внутренних дел;
118 место – Днепропетровская медицинская академия;
130 место – Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;
169 место – Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет;
178 место – Университет таможенного дела и финансов;
224 место – Днепропетровский областной институт последипломного педагогического образования;
234 место – Днепропетровский гуманитарный университет;
241 место – Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта;
242 место – Днепропетровская консерватория имени М. Глинки;
259 место – Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины.

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