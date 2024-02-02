У Дніпрі майже два тижні розшукують 37-річного чоловіка: може бути з милицями

Поліція Дніпра розшукує 37-річного Максима Половину.
Відомо, що чоловік пішов з дому в Індустріальному районі та зник безвісти. З 22 січня він не виходить на звʼязок з рідними.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Особливі прикмети: може бути з милицями.
Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили Максима чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 050-348-83-86 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети.
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