Відомий бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

В Україні у цей день традиційно будять бабака-провісника Тимка ІІІ, щоб дізнатися, коли чекати весну. Зазначимо, провісник мешкає на біостанції Каразінського університету в селі Гайдари на Харківщині.
Отже, за прогнозом Тимка ІІІ, весна в Україні настане за шість тижнів.
Про це повідомляють ЗМІ.
Тимко каже, що досить із нас уже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну, – “переклала” віщування бабака співробітниця університету Надія Токарська.
Зазначимо, у такий спосіб в Харківській області бабаки прогнозують погоду з 2004 року. Почесну місію віщуна за всі роки виконували три гризуни: Тимко, Тимко ІІ, а з 2018 року — Тимко ІІІ.
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