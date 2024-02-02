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Відомий бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

Сьогодні 14:53
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2 лютого у світі святкують День бабака.

Новости Днепра про Відомий бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

В Україні у цей день традиційно будять бабака-провісника Тимка ІІІ, щоб дізнатися, коли чекати весну. Зазначимо, провісник мешкає на біостанції Каразінського університету в селі Гайдари на Харківщині.

Отже, за прогнозом Тимка ІІІ, весна в Україні настане за шість тижнів.

Про це повідомляють ЗМІ.

Тимко каже, що досить із нас уже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну, – “переклала” віщування бабака співробітниця університету Надія Токарська.

Зазначимо, у такий спосіб в Харківській області бабаки прогнозують погоду з 2004 року. Почесну місію віщуна за всі роки виконували три гризуни: Тимко, Тимко ІІ, а з 2018 року — Тимко ІІІ.

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